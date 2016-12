Steak-Sandwich

1. 1 roten Apfel waschen, halbieren, entkernen und in dünne halbe Scheiben schneiden. 2 Schweinenackensteaks (à ca. 120 g) mit Salz und Pfeffer würzen, in 2 El heißem Öl in einer beschichteten Pfanne von beiden Seiten je 1 Min. scharf anbraten. Dann bei mittlerer Hitze 2 Min. pro Seite weiterbraten. Dabei 1 El Butter und die Apfelscheiben zugeben und mitbraten. Alles auf einen Teller geben, mit einem 2. umgedrehten Teller bedeckt warm halten.

2. 150 g 3-Minuten-Sauerkraut (klassisch) ins Bratfett in der Pfanne geben und darin 3 Min. andünsten. 2 Roggenbrötchen halbieren. Unterteil und Deckel mit je 1 El Dijon-Senfcreme bestreichen. Sauerkraut auf die Unterteile geben, mit den Äpfeln belegen, Steaks darauflegen und Deckel daraufsetzen.

3. Tipp: Mayo mit SenfDie Senfcreme lässt sich schnell selbst herstellen: einfach 4 El Mayonnaise mit 4 Tl grobem Senf verrühren. Fertig!