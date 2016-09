Kartoffelsalat mit Bohnen und Pfifferlingen

1. Kartoffeln gründlich waschen. Mit den Lorbeerblättern und dem Kümmel in Salzwasser je nach Größe 25-30 Minuten zugedeckt garen. Die Schalotten fein würfeln und in 2 El Olivenöl glasig dünsten. Mit Essig und Fond auffüllen. Mit Salz, Pfeffer und Senf würzen.

2. Kartoffeln abgießen, ausdämpfen lassen. Noch warm pellen und in Scheiben direkt in die Marinade schneiden. 2-3 Stunden abgedeckt durchziehen lassen.

3. Bohnen putzen und schräg halbieren. In kochendem Salzwasser 6 Minuten garen. Anschließend in Eiswasser abschrecken, in einem Sieb abtropfen lassen und zum Salat geben.

4. Pfifferlinge putzen. Speck fein würfeln und mit 1 El Olivenöl in einer Pfanne knusprig braten. Den Speck aus der Pfanne nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 1 El Olivenöl dazugeben und erhitzen. Pfifferlinge darin bei starker Hitze 5 Minuten braten. Tomaten halbieren und kurz vor dem Ende der Garzeit dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Bohnenkraut- und Petersilienblätter abzupfen und grob hacken. Pfifferlinge, Speck, das restliche Olivenöl und Kräuter zum Salat geben und unterheben. Mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker würzen.