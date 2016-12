Asia-Nudelpfanne mit Gans

1. Nudeln in reichlich kochendes Salzwasser geben, dann vom Herd ziehen und 4 Min. gar ziehen lassen. Mit einer Gabel auflockern und abgießen. Gänsefleisch in feine Streifen schneiden. Keulenfleisch grob zerzupfen. Brustfleisch in dünne Scheiben schneiden. Paprika putzen und in feine Streifen schneiden. Champignons in dünne Scheiben schneiden. Möhre putzen und in dünne ca. 4 cm lange Streifen schneiden. Schalotten in dünne Streifen schneiden.

2. Ingwer schälen und in feine Streifen schneiden. Knoblauch fein reiben. Beides mit Sojasauce, braunem Zucker, Fünf-Gewürze-Pulver, 5 El Wasser und 1 Tl Sesamöl mischen. Nudeln mit einem Küchentuch gut trocken tupfen.

3. 2 El Olivenöl und 1 Tl Sesamöl in einer Pfanne erhitzen. Paprika, Schalotten, Möhren und Champignons darin 2–3 Min. anbraten, Fleisch zugeben, kurz mitbraten. Ingwermischung zugeben, kurz aufkochen, dann alles aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen. Pfanne auswischen. Restliches Oliven- und Sesamöl erhitzen, Nudeln darin anbraten, Gemüsemischung und Gänsesauce zugeben und erhitzen. Von den Frühlingszwiebeln das Weiße und das Hellgrüne in dünne, schräge Ringe schneiden, Korianderblättchen abzupfen. Asia-Nudelpfanne mit Frühlingszwiebeln und Koriander bestreut servieren.