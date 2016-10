Speck-Sandwich

1. Mango schälen und fein würfeln. Von den Tomaten den Stielansatz entfernen. Tomaten klein würfeln. Schnittlauch in Röllchen schneiden.

2. Eier in kochendem Wasser 6 Min. weich kochen und abschrecken. Mango und Tomaten mischen. Mit Salz, Pfeffer und Limettensaft würzen. Schnittlauch und Öl untermischen. Speck in einer Pfanne bei mittlerer bis starker Hitze auf jeder Seite 2-3 Min. knusprig braten und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Toastscheiben gleichzeitig hellbraun toasten.

3. 2 Toastscheiben mit Mangosalsa, Speckscheiben und Eiern belegen. Mit den restlichen Toastscheiben bedecken, evtl. mit einem Zahnstocher zusammenstecken und sofort servieren.

Zusatztipps zur Zubereitung

Mangos sind erst so richtig lecker, wenn sie vollreif, saftig und faserfrei sind. Wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt Flugmangos, die reif geerntet und per Flugzeug in unseren Handel gebracht werden. Sie sind zwar nicht ganz billig, aber es lohnt sich!