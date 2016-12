Kartoffelragout mit Cabanossi

1. 200 g Cabanossi in halbe Scheiben schneiden, 1 Zwiebel halbieren und in feine Streifen schneiden. 500 g Kartoffeln und 300 g Möhren schälen, längs halbieren und in 1⁄2 cm breite Stücke schneiden.

2. Cabanossi in 2 El Öl in einem Topf anbraten. Zwiebeln, Kartoffeln und Möhren mitdünsten. Mit etwas Salz, Pfeffer, je 1⁄2 Tl Kümmelsaat und edelsüßem Paprikapulver würzen. 300 ml Gemüsebrühe zugeben, aufkochen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 15 Min. garen. 100 g Schmand unterrühren. 2 El gehackte Petersilie untermischen.