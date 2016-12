Gulasch Stroganoff

1. Fleisch in 2 cm große Stücke schneiden. Zwiebeln fein würfeln. 2 El Öl in einem Bräter erhitzen. Fleisch darin bei starker Hitze in 2 Portionen rundherum braun anbraten, salzen, pfeffern und herausnehmen.

2. 1 El Öl in den Bräter geben und die Zwiebeln darin 3 Min. braten. Tomatenmark und 1 Tl Zucker zugeben, unter Rühren kurz mitbraten. Wein zugießen und zur Hälfte einkochen. 750 ml Wasser zugießen und aufkochen. Fleisch und Lorbeer zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt bei milder Hitze 2:30-3 Std. schmoren.

3. Kümmel in einer Pfanne ohne Fett rösten, im Mörser fein zerstoßen. Mit Zitronenschale und 1⁄2 Tl Zucker mischen. Pilze putzen, in dicke Scheiben schneiden. Cornichons in Scheiben schneiden. Petersilienblätter fein hacken. 1 El Öl in einer Pfanne erhitzen. Pilze darin 5 Min. braten. Cornichons, Perlzwiebeln und Butter untermischen, 1 Min. mitbraten. Salzen und pfeffern.

4. Stärke mit wenig kaltem Wasser verrühren, zur Bindung der Sauce in das Gulasch gießen und aufkochen. Gulasch mit der Kümmel-Zitronen-Mischung würzen und evtl. mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Mit der Pilzmischung anrichten und mit Petersilie bestreuen. Dazu passt Bauernbrot.