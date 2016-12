Camembert-Pilz-Omelette

1. Für die Trüffelbutter-Baguettes die Brötchen mehrmals im Abstand von je 2 cm ein-, aber nicht durchschneiden. Einschnitte leicht aufdrücken und auf beiden Seiten mit etwas Trüffelbutter bestreichen. Brötchen zusammendrücken und einzeln fest in Alufolie wickeln.

2. Für das Omelette die Pilze putzen. Champignons je nach Größe halbieren oder vierteln, Seitlinge halbieren. Frühlingszwiebeln putzen und das Weiße und Hellgrüne in 3 mm breite Ringe schneiden. Eier in eine Schüssel geben, verquirlen und mit Salz würzen. Camembert in ca. 1 cm große Würfel schneiden.

3. Brötchen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Gas 2-3, Umluft 160 grad) auf dem Rost auf der 2. Schiene von unten 6-8 Minuten backen. 2 El Öl in einer beschichteten Pfanne (25 cm Ø) erhitzen. Pilze bei starker Hitze 3 Minuten unter gelegentlichem Rühren braten. Frühlingszwiebeln zugeben, weitere 2-3 Minuten braten. Pilze mit Salz und Pfeffer würzen, auf einen Teller geben.

4. Pfanne mit Küchenpapier auswischen. Butter und restliches Öl in der Pfanne erhitzen, Eier zugeben und bei mittlerer Hitze leicht stocken lassen. Pilze auf dem Omelette verteilen und weitere 2 Minuten stocken lassen. Camembert auf eine Omelette-Hälfte streuen, das Omelette halb darüberklappen und 1-2 Minuten zu ende braten. Mit den Trüffelbutter-Baguettes anrichten.