Blumenkohl-Avocado-Salat mit Tortilla-Chips

1. Für die Tortilla-Chips Kreuzkümmel und Sesam in einer kleinen beschichteten Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Mit Chilifocken und 1⁄2 Tl Fleur de sel im Mörser nicht zu fein zerstoßen. Tortillas auf der Oberseite mit Öl bestreichen und mit der Gewürzmischung bestreuen. Tortillas erst in ca. 4 cm breite Streifen, dann in ebenso große Stücke schneiden. Stücke auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Gas 2-3, Umluft 160 Grad) auf der 2. Schiene von unten 12-15 Minuten goldbraun rösten. Backpapier auf einen Rost ziehen und die Tortilla-Chips abkühlen lassen.

2. Für den Blumenkohl-Avocado-Salat Backofen mit einem Backblech auf 200 Grad (Gas 3, Umluft 180 Grad) vorheizen. Blumenkohl putzen, röschen vom Strunk schneiden, abspülen. und in ca. 2 cm kleine Röschen schneiden. Möhren putzen, schälen, längs halbieren und schräg in 1 cm breite Stücke schneiden. Koriandersaat im Mörser zerstoßen. Blumenkohl, Möhren und Koriandersaat mit Olivenöl mischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Vorsichtig auf dem heißen Blech verteilen und 20 Minuten rösten, dabei nach 15 Minuten wenden.

3. Limetten heiß waschen, trocken tupfen und 2 Tl Schale fein abreiben. 4 El Limettensaft auspressen und mit 4 El Wasser, etwas Salz und Agavendicksaft verrühren. Erst das Öl mit einem Schneebesen unterrühren, dann die Limettenschale untermischen. Blumenkohl-Möhren mit der Marinade mischen und abgedeckt 1 Stunde durchziehen lassen.

4. Salat putzen, waschen, trocken schleudern und in mundgerechte Stücke zupfen. Korianderblättchen abzupfen. Avocados halbieren und entkernen. Fruchtfleisch mit einem großen Löffel aus den Schalen heben und in 1,5 cm breite Streifen schneiden. Salat, Koriander und Avocados unter die Blumenkohl-Möhren heben und mit den Tortilla-Chips anrichten.