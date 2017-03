Pappardelle mit Salbei-Hähnchen

1. Hähnchenbrüste in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Leber putzen und halbieren, Zwiebeln und Knoblauch in grobe Scheiben schneiden. Walnüsse grob hacken. Salbeiblätter abzupfen. Pappardelle in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest garen.

2. Inzwischen Butter und Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin bei mittlerer Hitze 3 Minuten anbraten. Temperatur erhöhen, Hähnchenbrustwürfel zugeben und bei starker Hitze weitere 4 Minuten goldbraun braten. Fleisch und Zwiebeln aus der Pfanne nehmen, das Öl in der Pfanne lassen. Pfanne wieder auf den Herd stellen, die Hähnchenleber darin bei starker Hitze ca. 2 Minuten rundum scharf anbraten. Temperatur reduzieren, Hähnchenwürfel, Zwiebelmischung, Walnüsse und Salbei zur Leber geben und bei milder Hitze 2-3 mal durchschwenken, mit Salz und Pfeffer würzen. Hähnchen und Pappardelle anrichten und mit der Crème double servieren.