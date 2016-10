Salami-Baguettes mit mariniertem Fenchel

1. 650 g Fenchelknollen (mit Grün) putzen, das Grün in kaltes Wasser legen. Fenchel quer ohne den Strunk in dünne Scheiben hobeln, mit etwas Salz in einer Schüssel mischen und mit den Händen 3-4 Minuten kräftig durchkneten. 1 große rote Zwiebel (ca. 80 g) in feine Ringe hobeln und wie den Fenchel mit etwas Salz in einer Schüssel durchkneten. Zwiebeln und Fenchel mischen.

2. 200 g Möhren schälen, grob raspeln und unter den Fenchel mischen. 1 Bio-Zitrone heiß waschen und abtrocknen. 2 Tl Schale fein abreiben und 2 El Saft auspressen. Saft und Schale mit dem Fenchel mischen. Fenchel leicht mit Pfeffer würzen und 3 El Olivenöl untermischen.

3. Für die Baguettes 200 g Doppelrahmfrischkäse glatt rühren, 3 El Schnittlauchröllchen untermischen. Fenchelgrün trocken tupfen, fein schneiden und unter den Frischkäse mischen.

4. 2 Baguette-Stangen (à 250 g) quer und längs halbieren. Mit den Schnittflächen nach oben unter dem vorgeheizten Backofengrill auf der 2. Scheine von oben 2-3 Minuten goldbraun rösten. Baguettes kurz abkühlen lassen, mit dem Kräuterfrischkäse bestreichen und mit 150 g Fenchel-Salami (in dünnen Scheiben) belegen. Fenchel darauf verteilen. 50 g italienischen Hartkäse (z. B. Parmesan) in dünne Scheiben hobeln, Scheiben zerbröseln und auf den Baguettes verteilen. Baguettes sofort servieren.