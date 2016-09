Garnelen-Blumenkohl-Pfanne

1. Blumenkohl und Mangold putzen und waschen. Blumenkohl in Röschen teilen. Mangoldblätter und -stiele getrennt in ca. 1 cm breite Stücke schneiden. Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Datteln entkernen und fein würfeln. Petersilienblätter abzupfen und fein schneiden. Pinienkerne in einer Pfanne ohne fett anrösten. Garnelen kalt abspülen, abtropfen lassen, trocken tupfen.

2. 3 El Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Blumenkohl 8-10 Minuten rundum braun braten. Mangoldstiele nach 4 Minuten zugeben. Herausnehmen, in eine Schale geben.

3. Restliches Öl in der Pfanne erhitzen. Garnelen auf allen Seiten scharf anbraten. Knoblauch zugeben und mitbraten. Gemüse, Mangoldblätter und Datteln zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, mit Fond ablöschen. Die Hälfte der Petersilie zugeben, zugedeckt 6-8 Minuten garen. Butter unterrühren und mit Chili, Zitronensaft und Salz abschmecken. Mit Pinienkernen und der restlichen Petersilie bestreut servieren. Dazu passt Baguette.