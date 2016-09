Spiegeleier mit Speck

1. Ofen auf 200 Grad vorheizen (Umluft nicht empfehlenswert). 6 Mulden eines 12er-Muffin-Blechs mit 1-2 El weicher Butter gründlich auspinseln.

2. 12 Scheiben Bacon und 6 Eier (Kl. M) bereitlegen. Je 2 Scheiben Bacon über Kreuz in eine gefettete Muffin-Mulde legen und 1 Ei hineinsetzen. Leicht salzen. Im heißen Ofen auf einem Rost auf der mittleren Schiene 15 Min. backen.

3. Inzwischen 3 Scheiben Kastenweißbrot im Toaster goldbraun rösten, mit 3 Tl Kräuterbutter bestreichen und in je 4 Streifen schneiden.

4. Speckeier vorsichtig mit einem Esslöffel aus den Muffin-Mulden heben, mit Pfeffer würzen und mit den Brotstreifen servieren.

Zusatztipps zur Zubereitung

Am besten man lässt immer eine Muffin-Mulde frei und legt den Speck versetzt in die Mulden. So liegt der Speck nicht übereinander und wird schön knusprig. Das Blech ist auch praktisch zum Mitnehmen.