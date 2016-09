Riesen-Fischstäbchen mit Tomatensalat

1. Tomaten halbieren. Schalotten in dünne Ringe schneiden.

2. Essig, 3 El Wasser, Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker in einer großen Schüssel verrühren. Olivenöl kräftig unterrühren. Tomaten und Schalotten untermischen.

3. Mehl, Semmelbrösel und Eier getrennt in jeweils einen tiefen Teller geben. Eier mit Salz und Pfeffer würzen, Milch zugeben und mit einer Gabel kräftig verquirlen. Seelachsfilet in 4 Stücke schneiden und leicht salzen. Nacheinander erst in Mehl, dann in Ei und zuletzt in den Semmel- bröseln wenden.

4. Butterschmalz in einer großen Pfanne erhitzen. Fischstücke zugeben und bei mittlerer Hitze von jeder Seite ca. 3 Min. goldbraun braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

5. Basilikumblättchen grob zerzupfen und unter den Tomatensalat mischen. Mit den Fischstäbchen servieren.