Broccoli-Lachs-Pasta

1. Einen großen Topf voll Wasser zum Kochen bringen. Semmelbrösel in einer Pfanne ohne Fett hellbraun rösten, auf einen Teller geben. Peperoni in Ringe schneiden. In einem Topf mit 1 El Öl andünsten. Mit Weißwein ablöschen und mit Sahne aufgießen. Aufkochen und bei milder Hitze 10 Min. köcheln lassen. Mit Salz und 1 Prise Zucker würzen.

2. Broccoli putzen, den dicken Strunk abschneiden. Röschen in 1 cm dicke Scheiben schneiden. In einer großen beschichteten Pfanne mit 2 El Öl anbraten, salzen und bei mittlerer Hitze ca. 7 Min. hellbraun braten.

3. Kochendes Wasser salzen und die Nudeln darin nach Packungsanweisung garen. Lachs 3 cm groß würfeln. Broccoli auf einen Teller geben. Lachs salzen und in der Pfanne mit 2 El Öl auf jeder Seite 1 Min. hellbraun braten. Broccoli zugeben. Nudeln abgießen und tropfnass untermischen.

4. Brösel mit dem Käse mischen. Sauce durchrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pasta mit der Sauce anrichten und mit Brösel­-Käse­-Mischung bestreut servieren.