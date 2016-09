Rindfleischstreifen mit Blumenkohl

1. 400 g Blumenkohl putzen und in Röschen teilen. 15 g frischen Ingwer schälen. Erst in Scheiben, dann in Streifen schneiden. 1 Knoblauchzehe hacken. 1⁄2-1 rote Chilischote in dünne Ringe schneiden. 200 g Rumpsteak in dünne Streifen schneiden.

2. 2 El Öl in einer Pfanne erhitzen. Fleisch darin in 2 Portionen kräftig anbraten und herausnehmen. Blumenkohl in die Pfanne geben, goldbraun anbraten. Zum Fleisch geben.

3. Ingwer, Knoblauch und Chili im Bratfett bei mittlerer Hitze 2-3 Min. braten. Blumenkohl und Fleisch zugeben.

4. 1⁄2 Tl Speisestärke in wenig kaltem Wasser glatt rühren. 100 ml Gemüsebrühe und Stärkemischung in die Pfanne geben, aufkochen. Mit 1-2 Tl Sojasauce, Pfeffer und 1-2 Tl Limettensaft abschmecken.