Curry-Eintopf

1. Linsen in 1 l Wasser im Topf aufkochen, bei mittlerer Hitze 20 Minuten bissfest garen. Kurz vor Ende der Garzeit 1 El Salz zugeben. Im Sieb abgießen, abschrecken, abtropfen lassen.

2. Ingwer in feine Streifen schneiden. Zwiebeln in Streifen schneiden, Knoblauch fein hacken. Tomaten vierteln. Blumenkohl putzen, waschen und in kleine Röschen teilen. Pilze putzen und halbieren. Paprika putzen und in Ringe schneiden.

3. Öl in einem Topf erhitzen, Blumenkohl darin bei starker Hitze 2-3 Minuten braten. Pilze zugeben, 2 Minuten mitbraten. Butter, Paprika, Knoblauch, Ingwer und Zwiebeln zugeben, bei mittlerer Hitze braten. Currypaste zugeben, kurz mitbraten. Tomaten und Linsen zugeben, mit 450 ml kochendem Wasser auffüllen. Offen 6-8 Minuten garen, dabei mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen.

4. Korianderblätter abzupfen und fein hacken. Erbsen 2 Minuten vor Ende der Garzeit untermischen. Eintopf mit Koriander bestreut servieren. Dazu passt Basmatireis.