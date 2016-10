Artischockensuppe

1. 4 El Zitronensaft mit 1 l Wasser in eine Schale geben. Artischocke abspülen. Blätter bis zum Heu ablösen, mit Salz und restlichem Zitronensaft in 1,3 l kochendem Wasser 25 Minuten garen. Artischockenstiel abbrechen. Grüne Blattreste am Boden entfernen, Heu mit dem Teelöffel herauskratzen. Boden klein schneiden, ins Zitronenwasser legen. Kartoffeln und Möhre schälen, klein schneiden. Sellerie in Scheiben schneiden.

2. 2 El Öl im Topf erhitzen, Kartoffeln, Möhren und Sellerie glasig dünsten. Lorbeer und Fond zugeben. Zugedeckt 10 Minuten garen. Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen, Artischocken 2-3 Minuten scharf anbraten. Mit Salz und Cayenne würzen. Minzblätter fein hacken. Spinat waschen, trocken schleudern.

3. Artischockenfond durch ein Sieb passieren, zum Gemüse geben. Mit Salz, Cayenne und Zucker abschmecken. Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest garen, im Sieb abgießen, mit Spinat, Minze und Artischocken in die Suppe geben. Kurz aufkochen, mit Pfeffer würzen.