Gemüseeintopf aus dem Ofen

1. Ofen auf 220 Grad (Umluft 200 Grad) vorheizen. Stielansatz von 500 g Strauchtomaten entfernen. 1 rote Paprikaschote putzen. Beides in grobe Stücke schneiden. 100 g grüne Bohnen putzen und halbieren. 1 Zucchini längs vierteln, die Kerne abschneiden, Zucchini in 1 cm breite Stücke schneiden. 1 Zwiebel grob würfeln, 1 kleine Knoblauchzehe in Scheiben schneiden.

2. Alles in eine ofenfeste Form mit Deckel (z. B. Jenaer Glas oder einen mittelgroßer Topf) geben. 100 ml Wasser zugeben. Mit Salz, 1 Prise Zucker, 1 Prise Chiliflocken und 1 Tl getrocknetem Oregano würzen. 4 El Öl zugeben und alles mischen. Geschlossen im heißen Ofen auf einem Rost auf der mittleren Schiene 45 Min. garen.

3. 30 g ital. Hartkäse (z. B. Grana Padano) reiben, Blättchen von 1⁄2 Bund glatter Petersilie abzupfen und hacken. Gemüseeintopf abschmecken und mit Käse und Petersilie bestreut servieren.