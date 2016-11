Kartoffel-Broccoli-Auflauf

1. Broccoli putzen, in kleine Röschen teilen, den Strunk schälen und in 5 mm große Würfel schneiden. Alles in kochendem Salzwasser 3 Min. vorkochen, mit einer Schaumkelle herausheben. Kartoffeln schälen, ca. 2 cm groß würfeln. Im kochendem Salzwasser 8 Min. vorkochen, dann abgießen und gut abtropfen lassen.

2. Für die Béchamelsauce 2 El Butter zerlassen, 2 El Mehl darin unter Rühren anschwitzen, 250 ml Milch unterrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Aufkochen und bei mittlerer Hitze 10 Min. köcheln lassen. Dabei mehrfach umrühren.

3. Den Ofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. Béchamelsauce mit 150 ml Milch verrühren, 100 g Käse hineinrühren und mit dem Schneidstab gut durchmixen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Kartoffeln und Broccoli untermischen, in eine Auflaufform (ca. 20 cm Ø) geben, mit dem restlichen Cheddar bestreuen. Brösel und Chiliflocken mischen, auf den Auflauf streuen. Butter in kleinen Flöckchen darauf verteilen. Im heißen Ofen auf der mittleren Schiene 30 Min. backen. 5 Min. ruhen lassen, dann servieren.