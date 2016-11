Kürbis-Kraut-Fleckerl

1. Kürbis putzen, in Spalten schneiden und die Spalten in dünne Scheiben schneiden. Zwiebel fein würfeln. Kohl putzen, den Strunk keilförmig herausschneiden. Blätter ablösen und in 3 cm große Quadrate schneiden. Bacon in ca. 1 cm breite Streifen schneiden.

2. Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen, die Krautstücke 5 Min. vor Ende der Garzeit zu den Nudeln geben und mitgaren.

3. Inzwischen Bacon in einer Pfanne ohne Fett kross ausbraten, herausnehmen. Kürbisscheiben und Zwiebeln in der Butter im Bratensatz anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. 200 ml vom Nudelwasser und Schmand zum Kürbis geben und 2 Min. kochen lassen. Nudel-Kohl-Mischung abgießen und sofort unter die Kürbismischung rühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Mit dem Bacon und mit Petersilie bestreut servieren.