Wurzelauflauf

1. Käse grob reiben. Knoblauch andrücken und mit Lorbeer, Thymian, Fond und Sahne in einem hohen Topf aufkochen. Mit Salz, Cayennepfeffer und Pfeffer würzen. Schmand unterrühren.

2. Kartoffeln, Sellerie, Süßkartoffeln, Beten, Petersilienwurzeln und Möhren schälen und in 3-5 mm dünne Scheiben schneiden. Schalotten in feine Scheiben schneiden. Eine Auflaufform (ca. 32x24 cm) mit Butter fetten und mit Semmelbröseln ausstreuen. Gemüse und Schalotten in die Form schichten. Sahnemischung und Käse darüber verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Gas 3, Umluft 180 Grad) auf der 2. Schiene von unten 50-60 Minuten garen.

3. Petersilienblätter von den Stielen zupfen und fein schneiden. Auflauf aus dem Ofen nehmen, 10 Minuten ruhen lassen und mit Petersilie bestreut servieren.