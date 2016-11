Petersilien-Speck-Schmarren

1. Eier trennen. Mehl mit Eigelben und Milch mit dem Schneebesen glatt rühren. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Petersilienblätter abzupfen, fein schneiden und unter den Teig rühren. Teig 15 Minuten quellen lassen.

2. Bacon in einer großen ofenfesten Eisenpfanne (oder beschichteten Pfanne) bei mittlerer Hitze knusprig ausbraten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Käse grob reiben.

3. Eiweiß und 1 Prise Salz mit den Quirlen des Handrührers steif schlagen. Eiweiß nach und nach locker unter den Teig heben. Käse unterheben. 20 g Butter und Öl in der Pfanne erhitzen. Teig einfüllen und bei mittlerer Hitze 1-2 Minuten stocken lassen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Gas 2-3, Umluft 170 Grad) auf der 2. Schiene von unten 10-15 Minuten backen.

4. Schmarren herausnehmen und in der Pfanne mit 2 Holzlöffeln (oder Pfannenwendern) in mundgerechte Stücke zerreißen. Restliche Butter zugeben und in 2-3 Minuten goldbraun braten. Mit Bacon belegen und sofort servieren. Dazu passt Feldsalat.