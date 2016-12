Karpfenfilet auf Rahmsauerkraut

1. Zwiebel in feine Würfel schneiden. Sauerkraut in ein Sieb abgießen und ausdrücken. 1 El Butter in einem Topf zerlassen, Zwiebeln darin glasig dünsten. Sauerkraut, Apfelsaft, Wacholder und Lorbeer zugeben und zugedeckt bei mittlerer Hitze 15 Minuten kochen. Sahne zugießen und weitere 5 Minuten kochen. Sauerkraut mit Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker und 1 Prise Paprikapulver würzen und zugedeckt warm halten.

2. Fischfilets kalt abspülen und trocken tupfen. Filets in je 2 gleich große Stücke teilen und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. Kartoffeln schälen und in kochendem Salzwasser ca. 20 Minuten weich garen.

3. Inzwischen Fisch auf der Hautseite mit Mehl bestäuben. öl und 1 El Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Filets darin auf der Hautseite scharf anbraten, Hitze reduzieren und die Filets in 4-5 Minuten langsam knusprig braten, dabei ständig mit dem Bratfett übergießen. Kurz vor Ende der Garzeit wenden, warm halten.

4. Kartoffeln abgießen und kurz ausdämpfen lassen. Milch und restliche Butter zugeben und mit dem Kartoffelstampfer fein zerstampfen. Mit Salz und Muskat würzen. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.

5. Kartoffelstampf, Karpfenfilet und Rahmsauerkraut auf Tellern anrichten, mit Schnittlauch bestreuen und servieren.