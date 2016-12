Fischeintopf mit Kokosmilch

1. Süßkartoffeln schälen, waschen und in 1,5 cm große Stücke schneiden. Chili in Ringe, Zwiebeln in dünne Spalten schneiden. Limette heiß waschen und in Spalten schneiden. Fisch in 4 cm große Stücke schneiden.

2. Kokosmilch mit Fischfond, Süßkartoffeln, Zwiebeln, Chili, Lorbeer und Salz in einem Topf aufkochen und 25-30 Minuten halb zugedeckt bei milder Hitze kochen lassen. Nach 20 Minuten Limetten- und Fischstücke zugeben und 10 Minuten mitgaren. Mit Fischsauce und Pfeffer abschmecken.