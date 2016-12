Kartoffel-Linsen-Salat

1. Kartoffeln sorgfältig waschen. Mit Kümmel in Salzwasser 20-25 Minuten zugedeckt garen. Linsen in einem Sieb kalt abspülen und abtropfen lassen. Linsen mit Lorbeer und Thymian in 750 ml kochendem Wasser 12-15 Minuten bissfest garen. Kurz vor ende der Garzeit kräftig mit Salz würzen. Linsen abschrecken und abtropfen lassen.

2. Möhre schälen, Sellerie putzen und entfädeln, Lauch putzen und sorgfältig waschen. Möhre, Sellerie und das Weiße und Hellgrüne des Lauchs in feine Würfel schneiden. Schalotten und Knoblauch in feine Würfel schneiden.

3. Für die Marinade Butter und 1 El Olivenöl in einem Topf erhitzen. Schalotten und Knoblauch darin glasig dünsten. Möhren, Sellerie und Lauch zugeben und 2-3 Minuten mitdünsten, dabei kräftig mit Salz würzen. Linsen zugeben, mit Essig ablöschen, mit heißem Fond auffüllen und offen 5 Minuten einkochen lassen. Vom Herd nehmen. 1-2 El Zucker, Kapern, restliches Olivenöl und Senf untermischen.

4. Kartoffeln abgießen, ausdämpfen lassen. Noch warm pellen, in Scheiben schneiden und zur Marinade geben. Mindestens 30 Minuten ziehen lassen. Feldsalat putzen, waschen und trocken schleudern. Chicorée in mundgerechte Stücke schneiden. Apfel vierteln, Kerngehäuse entfernen. Apfel quer in Scheiben schneiden.

5. Feldsalat, Chicorée und Äpfel vorsichtig unter den Salat heben, sofort servieren. Dazu passt gebratene Lyoner.