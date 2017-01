Linseneintopf mit Wurzelgemüse

1. Möhren, Sellerie und Topinambur putzen, schälen und in 1 cm große Würfel schneiden. Zwiebeln in feine Würfel, Knoblauch in feine Scheiben schneiden.

2. Öl und Butter in einem Topf erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin bei mittlerer bis starker Hitze 2-3 Minuten braten. Möhren, Sellerie und Topinambur zugeben und unter Rühren 2-3 Minuten mitdünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Speck, Lorbeer und Fond zugeben und zugedeckt einmal aufkochen. Linsen zugeben und zugedeckt bei milder Hitze 40-45 Minuten garen, bis die Linsen leicht Biss haben. Eventuell mit Salz und Pfeffer nachwürzen (siehe Tipp 1).

3. Salsicce in leicht kochendes Salzwasser geben und bei milder Hitze 5-6 Minuten sieden lassen (siehe Tipp 2). Petersilienblätter von den Stielen zupfen und fein schneiden. Rosmarinnadeln von den Zweigen zupfen und mittelfein hacken.

4. Vor dem Servieren Linseneintopf mit Essig abschmecken. Salsicce aus dem Wasser nehmen, in Scheiben schneiden und unter den Eintopf heben. Eintopf in vorgewärmte Teller geben, mit Petersilie und Rosmarin bestreuen und mit etwas Olivenöl beträufelt servieren.