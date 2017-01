Pappardelle mit  Dicken Bohnen und Rauke

1. Dicke Bohnen in kochendem Salzwasser 4 Minuten garen, in ein Sieb gießen, abschrecken, abtropfen lassen und aus den Häuten drücken. Rauke verlesen, putzen, waschen und trocken schleudern. Käse grob in Stücke schneiden. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Bohnen, Rauke, Käse und Mandeln in einer großen Schüssel mit Crème double vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen und beiseitestellen.

2. Nudeln nach Packungsanweisung in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen, in ein Sieb gießen und abtropfen lassen, dabei 400 ml Nudelwasser auffangen.

3. Inzwischen die Zwiebeln in dünne Scheiben schneiden und den Knoblauch fein hacken. Olivenöl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin bei mittlerer bis starker Hitze ca. 4 Minuten dünsten. Nudeln mit dem Nudelwasser unter Rühren (oder Schwenken) zugeben und mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Nudeln mit dem Bohnen-Rauke-Gemüse in der Schüssel vermengen, auf vorgewärmten Tellern anrichten und sofort servieren. Nach Belieben mit Basilikum garnieren.