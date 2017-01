Skrei auf Kichererbsenspinat

1. Schalotten in feine Würfel schneiden, Knoblauch fein hacken. 1 El Öl in einem Topf erhitzen, Schalotten darin bei mittlerer Hitze 3-4 Minuten dünsten. Knoblauch kurz mitdünsten. Spinat zugeben und zugedeckt nach Packungsanweisung auftauen lassen. Kichererbsen abtropfen lassen.

2. Fisch in 2-4 Stücke schneiden. Koriander und etwas Salz im Mörser fein zerstoßen, Fisch rundum damit würzen. In einer beschichteten Pfanne im restlichen Öl rundum 6-7 Minuten braten. Butter in einem kleinen Topf aufschäumen, beiseitestellen. Eigelb, 1⁄2 des Joghurts, Zitronensaft, Senf und etwas Salz im Rührbecher mit dem Schneidstab pürieren, Butter dabei langsam zugeben und glatt pürieren. Restlichen Joghurt unterrühren, mit 1-2 Prisen Zucker abschmecken.

3. Kichererbsen unter den Spinat mischen und erhitzen, mit Salz und Muskat würzen. Fisch auf dem Spinat anrichten. Sauce dazu servieren.