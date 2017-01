Rotes Panang-Curry

1. Schalotten und Knoblauch fein würfeln. Galgant schälen und in ca. 8 mm dicke Scheiben schneiden. Zitronengras putzen, mit der Rückseite eines großen Messers flach klopfen und quer halbieren. Kürbis sorgfältig waschen, halbieren, Kerne mit dem Löffel entfernen, Fruchtfleisch in ca. 3 cm große Stücke schneiden. Tofu in mundgerechte Stücke schneiden.

2. Öl in einem breiten Topf erhitzen. Schalotten, Knoblauch und Galgant darin glasig dünsten. 3 El Kokosfett (von der Kokosmilch) und die Currypaste zugeben und unter Rühren 1-2 Minuten dünsten. Restliche Kokosmilch zugeben und mit Gemüsefond auffüllen. 1 El Zucker, Sojasauce, Kaffirblätter und zitronengras zugeben und zugedeckt 15 Minuten bei mittlerer Hitze kochen.

3. Inzwischen Champignons putzen und je nach Größe halbieren oder vierteln. Tomaten halbieren. Bohnen putzen und in kochendem Salzwasser 3-4 Minuten garen. In ein Sieb abgießen, abschrecken und abtropfen lassen.

4. Kürbis und Tofu zum Curry geben, mit Salz abschmecken und 15-20 Minuten garen. Pilze und Tomaten nach 10 Minuten unterheben. Basilikumblätter von den Stielen zupfen. Limette in Spalten schneiden. Bohnen kurz vor Ende der Garzeit unterheben und erwärmen.

5. Das Curry mit Zucker, Limettensaft und Salz abschmecken, Zitronengras, Galgant und Kaffiblätter entfernen. Curry mit Basilikum bestreut servieren. Dazu passt Duftreis.