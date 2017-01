Paella mit Huhn

1. Tomaten 2 cm groß würfeln, Stielansatz dabei entfernen. Paprika putzen und ebenso groß würfeln. Knoblauch fein hacken.

2. Hähnchenkeulen im Gelenk mit einem großen Messer halbieren, rundum salzen und pfeffern. Keulen in einer großen Pfanne im heißen Öl bei mittlerer Hitze rundum anbraten.

3. Inzwischen Chorizo längs halbieren, pellen und quer in 1⁄2 cm breite Stücke schneiden. Keulen aus der Pfanne nehmen. Chorizo im Bratfett anbraten, Knoblauch kurz mitbraten. Paprikapulver zugeben. Tomaten- und Paprikawürfel unterrühren und erhitzen.

4. Safran im Mörser fein zerstoßen und in 5 El heißem Wasser auflösen. Unter die Tomaten rühren, salzen. Keulen darauf verteilen. Brühe zugeben und aufkochen.

5. Reis gleichmäßig in der Pfanne verteilen und aufkochen. Bei starker Hitze 12 Min. ohne umzurühren offen kochen lassen.

6. Gefrorene Garnelen und Erbsen kurz unterrühren, bei milder Hitze weitere 8 Min. ohne umzurühren kochen lassen. Paella auf der ausgeschalteten Kochstelle 5 Min. ziehen lassen. Mit Petersilienblättchen bestreuen und mit Zitronenspalten servieren.

Zusatztipps zur Zubereitung

• Paella in der Pfanne lassen und direkt am Tisch servieren, so bleibt sie schön heiß. • Wer eine original spanische Paella-Pfanne hat, nimmt natürlich diese. Darin entsteht eine besonders schöne Kruste am Boden. • Richtig wichtig! Damit eine Paella gut gelingt, darf sie kaum bis gar nicht umgerührt werden. So klumpt der Reis nicht, dafür backt er am Boden der Pfanne an und bildet eine aromatische Kruste.