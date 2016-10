Kartoffel-Paprika-Pfanne

1. 500 g mittelgroße vorw. festkochende Kartoffeln schrubben. In einem Topf mit kaltem Wasser bedecken. 1 El Kümmelsaat, 2 Lorbeerblätter und etwas Salz zugeben. Zugedeckt aufkochen und bei mittlerer Hitze 20-25 Min. zu Pellkartoffeln garen. Abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. Kartoffeln pellen, abgedeckt abkühlen lassen.

2. 1 Zwiebel halbieren und in Streifen schneiden. 1 rote Paprikaschote putzen und in grobe Stücke schneiden. 100 g Cabanossi und Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden.

3. 4 El Öl in einer weiten Pfanne erhitzen. Cabanossi darin kurz anbraten, dann aus der Pfanne nehmen. Kartoffeln im Bratfett bei mittlerer Hitze rundum hellbraun braten, salzen. Aus der Pfanne nehmen.

4. 3 El Öl in der Pfanne erhitzen. Zwiebeln, Paprika und 150 g Pimientos (spanische Bratpaprika) zugeben und bei starker Hitze hellbraun anbraten, salzen. Kartoffeln und Cabanossi untermischen und erhitzen. Mit 1⁄2 Tl scharfem Paprikapulver würzen.