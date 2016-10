Überbackener Lachs

1. Kartoffeln schälen und in grobe Stücke schneiden. In einem Topf mit kaltem Salzwasser bedecken. Knoblauch zugeben. Aufkochen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 20 Min. weich garen.

2. Inzwischen den Lachs trocken tupfen, in ca. 4 cm große Würfel schneiden und in 2 kleine Auflaufformen (ca. 12 cm Ø) geben. Von den Tomaten den Stielansatz entfernen. Tomaten halbieren und in Spalten schneiden. Zwischen den Lachsstücken verteilen. Schnittlauch in Röllchen schneiden.

3. Den Ofen auf 220 Grad (Umluft 200 Grad) vorheizen. Kartoffeln abgießen und im Topf bei milder Hitze ausdampfen lassen. Knoblauch evtl. entfernen. Milch und Butter zugeben und erwärmen. Kartoffeln fein zerstampfen und mit Salz und Muskat würzen. Schnittlauch und 2⁄3 des Käses untermischen.

4. Lachs und Tomaten salzen und pfeffern. Mit Olivenöl beträufeln. Kartoffelstampf darüber verteilen und mit übrigem Käse bestreuen. Im heißen Ofen auf einem Rost im unteren Ofendrittel 20 Min. überbacken.