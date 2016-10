Pfifferlingsgemüse mit Kabeljau

1. Bohnen putzen und in kochendem Salzwasser 10 Min. garen, dann eiskalt abschrecken und gut abtropfen lassen. In einer großen Schüssel Mehl und kaltes Wasser verrühren, Pfifferlinge ins Mehlwasser geben und kurz darin waschen. Dann sofort herausheben und in einer mit Küchenpapier ausgelegten Salatschleuder trocken schleudern, größere Pilze halbieren. Schalotte fein würfeln. Bohnenkraut abzupfen und hacken.

2. 2 El Öl in einer Pfanne erhitzen, Pfifferlinge darin bei starker Hitze anbraten, Schalotten zugeben und kurz mitbraten. Mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker würzen. Mit Essig und 100 ml Wasser ablöschen.

3. Weizenkörner in kochendem Wasser nach Packungsanweisung garen. Tomaten fein würfeln. 2 El Öl und Butter in einer zweiten Pfanne erhitzen. Fisch darin von beiden Seiten bei mittlerer Hitze 7-8 Min. braten, mit Salz und Pfeffer würzen. Bohnen und restliches Öl unter die Pfifferlinge mischen, evtl. nachwürzen. Weizen in einer Schüssel mit den Tomaten mischen, mit dem Bohnen-Pfifferlingsgemüse und Fisch anrichten.