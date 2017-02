Rinder-Kartoffel-Eintopf mit Granatapfel

1. Fleisch von Fett und Sehnen befreien, in ca. 4 cm große Würfel schneiden, kalt abspülen und abtropfen lassen. Zwiebeln und Knoblauch grob in Würfel schneiden und mit Fleisch, Knochen, 200 ml Wasser und Olivenöl in den Bräter geben. Mit Salz und Pfeffer würzen und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad (Gas 1-2, Umluft 145 Grad) auf der untersten Schiene 2 Stunden zugedeckt garen.

2. Inzwischen Spinat putzen (die Stiele unbedingt mitverwenden!), waschen und abtropfen lassen. Kartoffeln schälen und je nach Größe halbieren oder vierteln. Kartoffeln in kochendem Salzwasser 5 Minuten garen, in einem Sieb abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. Nach Ende der Garzeit Tomatenmark, Garam masala, Kurkuma, Rosinen, Zimt, Kardamomkapseln, Kartoffeln und Spinat unter das Fleisch mischen. Eintopf weitere 2 Stunden zugedeckt im Backofen wie oben garen.

3. Inzwischen Granatapfelkerne auslösen. Selleriegrün in feine Streifen schneiden. Knochen aus dem Eintopf entfernen. Eintopf mit Salz, Pfeffer und Honig abschmecken und mit Selleriegrün und Granatapfelkernen bestreut servieren.