Sauerkrauteintopf mit Speck

1. Steinpilze mit 200 ml heißem Wasser übergießen und 30 Minuten darin einweichen.

2. Inzwischen Sauerkraut im Sieb abtropfen lassen. Schweinenacken und Speck in ca. 3 cm große Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch in feine Würfel schneiden. Würstchen in ca. 3 cm lange Stücke schneiden.

3. 1 El Butterschmalz im Bräter erhitzen. Schweinenacken mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Speck darin bei starker Hitze auf allen Seiten scharf anbraten. Aus dem Bräter nehmen und beiseitestellen. Pilze aus dem Wasser nehmen, ausdrücken und in feine Streifen schneiden. Pilzwasser durch einen Papierfilter gießen und auffangen.

4. Restliches Schmalz im Bräter erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin glasig dünsten. Sauerkraut zugeben und 5-6 Minuten unter rühren dünsten. Tomatenmark, 1 El Zucker, Paprika und Kümmel zugeben und unter Rühren 1-2 Minuten anrösten. mit Pilzwasser und Geflügelfond ablöschen. Lorbeer, Wacholder, Pilze, Fleisch, Speck und Würstchen zugeben und mit Salz und Cayenne abschmecken. Äpfel vierteln, das Kerngehäuse entfernen, Viertel in Würfel schneiden und zum Eintopf geben. Zugedeckt 1 Stunde garen. Majoran 10 Minuten vor Ende der Garzeit untermischen.

5. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Eintopf mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken, mit Schnittlauch bestreuen und mit der Sauren Sahne servieren.