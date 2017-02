Kürbis-Grünkohl-Frittata

1. Eine Auflaufform (28 cm Ø) im Ofen bei 220 Grad (Gas 3-4, Umluft nicht empfehlenswert) vorheizen. Kürbis entkernen, in 1 cm dicke Spalten schneiden. Zwiebel in dünne Streifen schneiden. Kürbis und Zwiebeln mit Olivenöl mischen und in die Auflaufform geben. Im vorgeheizten Backofen auf der untersten Schiene 8 Minuten wie oben garen. Grünkohl waschen, trocken schleudern, in mundgerechte Stücke zupfen und in reichlich kochendem Salzwasser 2 Minuten blanchieren. Gut abtropfen lassen und trocken tupfen.

2. 50 g Pancetta in der Auflaufform verteilen und weitere 5 Minuten garen. Eier, Sahne, Milch, etwas Salz, Pfeffer, Muskat und Chiliflocken in einer Schüssel verquirlen. Käse in Scheiben schneiden.

3. Grünkohl in die Form geben, Eiermilch darübergießen. Mit restlicher Pancetta und den Käsescheiben belegen und weitere 15-18 Minuten garen. Frittata aus dem Backofen nehmen, auf Tellern anrichten und servieren.