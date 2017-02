Lachs mit Blumenkohlpüree

1. Blumenkohl in Röschen teilen. Peperoni entkernen, 1 Hälfte davon fein hacken, restliche Peperoni in Streifen schneiden. Blumenkohl, gehackte Peperoni, Brühe und Sahne aufkochen. Mit Salz und 1/2 Tl Kreuzkümmel würzen. Zugedeckt bei milder Hitze 20 Minuten kochen.

2. Sesam in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, abkühlen lassen. Im Mörser mit Meersalz grob zerstoßen. Ein Backblech im Backofen bei 100 Grad (Gas 1, Umluft nicht empfehlenswert) vorheizen. Lachs mit Pfeffer würzen, im Sesamsalz wenden, in heißem Öl rundum bei starker Hitze anbraten und auf dem Blech wie oben in 6-7 Minuten fertig garen.

3. Butter in einer Pfanne bräunen, die Blätter von 5 Stielen Koriander und Peperonistreifen zugeben. Blumenkohl abgießen, Flüssigkeit auffangen. Blumenkohl fein pürieren. Flüssigkeit bis zur gewünschten Konsistenz zugeben. Von 1/2 Limette Saft auspressen, restliche Hälfte in Spalten schneiden. Püree mit Salz, Limettensaft und Kreuzkümmel abschmecken. Mit Lachs, Butter, Limetten und restlichem Koriander servieren.