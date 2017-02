Vegetarisches Curry

1. Ingwer schälen und fein reiben. Zwiebel und Knoblauch fein würfeln. Öl in einem Topf erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Ingwer einrühren.

2. Inzwischen Wirsing in Streifen schneiden. Pastinake schälen, längs halbieren und in Scheiben schneiden. Apfel waschen, vierteln, entkernen und die Viertel in Scheiben schneiden. Apfelscheiben sofort mit 1 El Zitronensaft beträufeln.

3. Kohl und Pastinaken zu den Zwiebeln geben und 2-3 Min. mitdünsten. Mit Currypulver bestäuben, kurz rösten und mit Gemüsebrühe und Kokosmilch ablöschen. Aufkochen und zugedeckt 10 Min. bei milder Hitze garen. Äpfel zugeben und aufkochen lassen.

4. Das Curry mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Vom Koriander die Blätter abzupfen und über das Curry streuen. Dazu passt Reis.