Hähnchen-Schaschlik

1. Paprikapulver, Koriandersaat und 1 1⁄2 Tl Salz mischen. Zwiebel klein würfeln. Paprika vierteln, putzen und in 3 cm große Stücke schneiden. Fleisch ebenfalls in 3 cm große Stücke schneiden. Paprika und Fleisch abwechselnd auf 8 Schaschlikspieße stecken. Rundum mit der Gewürzmischung bestreuen.

2. 2 El Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Spieße darin evtl. in 2 Portionen bei mittlerer Hitze rundum hellbraun anbraten. Spieße auf einen Teller geben. Zwiebeln im Bratfett mit 1 El Öl glasig braten. Tomaten und 200 ml Brühe zugeben, aufkochen und mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker abschmecken. Spieße zugeben und zugedeckt bei mittlerer Hitze 10-15 Min. fertig schmoren.

3. Inzwischen Möhrensaft und 50 ml Brühe aufkochen und mit Salz und Pfeffer würzen. Erbsen zugeben, erneut aufkochen. Vom Herd ziehen und den Couscous zugeben. Zugedeckt 5 Min. quellen lassen.

4. Couscous mit einer Gabel auflockern und mit dem Schaschlik servieren.

Zusatztipps zur Zubereitung

• Der Couscous wird durch den Möhrensaft aromatisiert und farbig dazu. Wenn dann die Erbsen darin leuchten, ist das eine clevere Idee, den Kiddies noch ein bisschen Gemüse unterzujubeln. • Das können kleine Köche: Paprika putzen und in Stücke schneiden, Fleisch in Stücke schneiden. Fleisch und Paprika auf Spieße stecken und mit der Gewürzmischung bestreuen. Couscous in den Topf geben. Couscous mit Gabeln auflockern.