Rindfleischspieße mit Chinakohl

1. Hüftsteaks längs in dünne Streifen schneiden. Streifen wellig auf 6 Holzspieße stecken. Sojasauce, Limettensaft und Chiliflocken verrühren. Spieße in eine Form legen, mit der Sojasaucenmischung übergießen und bei Zimmertemperatur 30 Min. marinieren.

2. Möhren schälen, in ca. 4 cm lange dünne Stifte schneiden. Chinakohl vierteln, den harten Strunk entfernen. Viertel quer in dünne Streifen schneiden. Fleisch aus der Marinade heben und gut trocken tupfen. 2 El Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Spieße darin bei mittlerer bis starker Hitze 2 Min. braten. Spieße herausnehmen, auf einem erwärmten Teller mit einem 2. Teller bedeckt warm halten.

3. Möhren und 1 El Öl in die Pfanne geben und unter ständigem Rühren bei starker Hitze 2 Min. braten. Chinakohl zugeben und 1 Min. weiterbraten. Mit der Marinade vom Fleisch und 5 El Wasser ablöschen und gut aufkochen, Spieße kurz auf dem Gemüse erhitzen. Erdnüsse und Korianderblätter grob hacken. Gemüse mit den Spießen anrichten. Mit Erdnüssen und Koriander bestreut servieren.