Speck-Pilz-Omelett

1. 60 g durchwachsenen Speck in breite Streifen und 250 g Champignons in dünne Scheiben schneiden. 1 Zwiebel fein würfeln. 3 Eier (Kl. M), 2 El Milch, etwas Salz und Pfeffer verquirlen. 80 g Feldsalat putzen, waschen und trocken schleudern. 2 El Balsamico bianco, 2 El Wasser, etwas Salz, Pfeffer, Zucker und 2 El Öl verrühren.

2. Speck in einer Pfanne (20 cm Ø) in 1 El Öl kross ausbraten, herausnehmen. Champignons und 1 El Öl ins Speckfett geben und braun anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und herausnehmen. Die Hälfte der Zwiebeln in 1⁄2 El Butter in der Pfanne andünsten. Die Hälfte der Eiermischung zugeben. Bei mittlerer Hitze 1 Min. stocken lassen. Die Hälfte des Specks und der Champignons darauf verteilen, weitere 3 Min. stocken lassen.

3. Halb überklappen, aus der Pfanne auf einen Teller gleiten lassen. Das 2. Omelett ebenso zubereiten. Salat mit dem Dressing mischen und mit dem Omelett servieren.