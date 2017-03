Persischer Reis mit Gemüse

1. Reis in einem Sieb kalt abspülen, bis das Wasser klar abläuft. Reis in reichlich kochendes Salzwasser geben und in 8-10 Minuten bissfest garen. Reis abgießen, abschrecken und gut abtropfen lassen.

2. Zwiebeln vierteln. Zucchini putzen, die Enden abschneiden. Zucchini längs vierteln, Kerne mit einem kleinen Löffel entfernen. Zucchini grob in Stücke schneiden. Paprika putzen, längs vierteln und entkernen. Paprika grob in Stücke schneiden. Aubergine putzen und in 2 cm dicke Scheiben schneiden, Scheiben grob in Stücke schneiden. Knoblauch mit dem Handballen andrücken.

3. Butter und 1 El Öl in einem breiten Topf erhitzen. Reis zugeben und gleichmäßig leicht an den Topfboden drücken. Ein Küchentuch zwischen den Topf und Deckel legen. Reis bei milder bis mittlerer Hitze 25-30 Minuten garen (siehe Tipp).

4. Inzwischen das Olivenöl in einer Pfanne (oder in einem Bräter) erhitzen. Zimt, Kreuzkümmel und Kardamom darin kurz anrösten. Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Auberginen und Knoblauch zugeben und bei starker Hitze anbraten. Mit Salz, Pfeffer und etwas Harissa würzen. Mit Fond auffüllen und offen bei mittlerer Hitze 15 Minuten dünsten.

5. Minz- und Korianderblätter von den Stielen zupfen und grob hacken. Deckel und Tuch vom Reis nehmen. Reis auf eine Platte stürzen. Gemüse mit Zitronensaft, Schwarzkümmel und etwas Harissa abschmecken und mit dem Reis anrichten. Minze und Koriander darüberstreuen und mit dem Joghurt servieren.