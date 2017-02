Cordon bleu mit Feldsalat

1. Feldsalat putzen, waschen, trocken schleudern. Schalotten fein würfeln. Essig, Oliven- und Kürbiskernöl verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker abschmecken. Birne vierteln, entkernen, grob würfeln, mit der Vinaigrette mischen.

2. Schnitzel zwischen Klarsichtfolie plattieren. Mit einem Messer waagerecht jeweils eine Tasche in die Schnitzel schneiden. Käse in längliche Stücke schneiden. Je 1 Scheibe Schinken mit 2 Scheiben Bacon und dem Käse belegen und einwickeln. Je 1 Schinkenröllchen in die Schnitzel füllen.

3. Mehl, Brösel und Eier in je eine Schale geben. Eier mit Salz und Pfeffer verquirlen. Schnitzel im Mehl wenden, überschüssiges Mehl abklopfen. Durch die Eier ziehen, in den Bröseln wenden, Brösel leicht andrücken. Schnitzel in zerlassenem Schmalz bei mittlerer Hitze auf jeder Seite 6-8 Minuten goldbraun braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen, halbieren. Feldsalat zur Vinaigrette geben und mit dem Cordon bleu servieren.