Räuchermakrele auf Salat

1. Makrele in Alufolie wickeln und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Im vorgeheizten Backofen bei 90 Grad (Gas 1, Umluft nicht empfehlenswert) 20 Minuten erwärmen. Cranberrys grob hacken, in 100 ml warmem Wasser einweichen. Spinat und Salat putzen, waschen, trocken schleudern und grob schneiden. Knoblauch und Schalotten fein würfeln. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett rösten, abkühlen lassen und grob hacken. Joghurt, Zitronensaft und 1 Prise Salz verrühren.

2. Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen, Knoblauch und Schalotten darin glasig dünsten. Spinat und Salat zugeben und zusammenfallen lassen. Cranberrys mit dem Einweichwasser zugeben, 1-2 Minuten mitdünsten. Essig zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Butter untermischen, Pfanne vom Herd nehmen.

3. Makrelenfilets aus der Folie nehmen, in Stücke teilen und mit dem gebratenen Salat anrichten. Mit dem Joghurt beträufeln und mit Mandeln und Meerrettich bestreut servieren.