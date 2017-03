Fisch-Döner

1. Mayonnaise, Ketchup und Orangensaft verrühren, salzen und pfeffern. Salat putzen, waschen und trocken schleudern. Von den Tomaten den Stielansatz herausschneiden.

2. Salat in dünne Streifen schneiden. Tomaten klein würfeln, Petersilienblättchen hacken. Alles in einer Schüssel mit Salz, Pfeffer, Essig und 1 El Öl mischen.

3. Den Fisch in 3 Stücke schneiden, salzen und in einer heißen beschichteten Pfanne mit 2 El Öl auf jeder Seite ca. 3 Min. hellbraun braten.

4. Fladenbrot vierteln und waagerecht einschneiden. Fladenbrotecken mit dem Salat füllen. Fisch am besten mit einer Gabel in grobe Stücke teilen und ebenfalls in die Fladenbrotecken geben. Mayonnaisesauce darüberträufeln und sofort servieren.