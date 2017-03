Kartoffel-Kasseler-Gratin

1. Einen Topf voll Wasser zum Kochen bringen. Inzwischen 300 g Möhren schälen und schräg in 1⁄2 cm dicke Scheiben schneiden. 400 g vorw. festkochende Kartoffeln schälen und in 2,5 cm große Stücke schneiden. Wasser salzen. Möhren zugeben und 3 Min. garen. Kartoffeln zugeben und alles weitere 5 Min. garen. Abgießen, abtropfen lassen und in eine Auflaufform (ca. 20 x 20 cm) geben.

2. Ofen auf 220 Grad (Umluft 200 Grad) vorheizen. 8 Scheiben Kasseler Aufschnitt jeweils zu Röllchen formen und zwischen das Gemüse stecken. 150 g Gouda raspeln.

3. 200 ml Kochsahne in einem Topf erhitzen, mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss würzen. Die Hälfte des Goudas zugeben und alles über das Gemüse gießen. Mit restlichem Gouda bestreuen und im heißen Ofen auf einem Rost auf der mittleren Schiene 20-25 Min. hellbraun backen.