Hähnchenkeulen mit Aubergine

1. Den Ofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. 2 El Öl mit Paprikapulver und 1 Prise Salz verrühren. Aubergine putzen, quer halbieren und die Hälften längs vierteln. In eine Auflaufform oder ofenfeste Pfanne (ca. 25 cm Ø) geben und mit dem Paprikaöl bepinseln. Zwiebel halbieren und in Spalten schneiden. Zusammen mit dem Knoblauch in die Form geben.

2. 1 El Öl mit Ras el­-Hanout und Salz verrühren. Hähnchenkeulen im Gelenk teilen, zwischen die Auberginen in die Form setzen und mit dem Gewürzöl bepinseln. Im heißen Ofen auf einem Rost auf der mittleren Schiene 45 Min. garen.

3. Petersilienblättchen fein hacken. Hähnchen und Auberginen mit Petersilie bestreuen und mit Joghurt servieren.