Französische Zwiebelsuppe

1. Zwiebeln in dünne Scheiben hobeln oder schneiden. Butter in einem Topf zerlassen und die Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze in 10 Min. weich dünsten.

2. Die Zwiebeln sollen nur wenig Farbe annehmen. Mehl über die Zwiebeln stäuben und kurz rösten. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen.

3. Rinderfond oder Brühe zugießen. Lorbeerblatt und Thymian zufügen, zugedeckt 20 Min. leise köcheln lassen. Käse grob reiben. Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken und in 4 Terrinen oder Bowls füllen.

4. Je 2 Scheiben Baguette auf die Suppe legen. Mit Käse bestreuen und unter dem heißen Backofengrill goldbraun gratinieren. Sofort servieren.