Gebackener Feta mit Feigen

1. Ofen auf 220 Grad (Umluft 200 Grad) vorheizen. Brechbohnen in kochendem Salzwasser 1 Min. blanchieren, abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. Weiße Bohnen kalt abspülen und abtropfen lassen. Knoblauchzehen in Scheiben schneiden.

2. Alles in einer Schüssel mit Salz und Pfeffer würzen und mit Thymian mischen. In zwei kleine oder eine größere Auflaufform geben und die Butter in Flöckchen darauf verteilen. Käse daraufsetzen.

3. Nüsse grob hacken. Feigen schälen und mit den Fingern grob zerzupfen. Beides auf dem Käse verteilen, mit Ahornsirup und Olivenöl beträufeln. Im heißen Ofen auf einem Rost auf der mittleren Schiene 15 Min. backen.