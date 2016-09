Hähnchenragout mit Kräutern

1. Hähnchenbrüste mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Öl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen, Fleisch darin auf beiden Seiten anbraten und im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad (Gas 2-3, Umluft 180 Grad) 15 Minuten garen.

2. Schalotten in feine Würfel schneiden und in der Butter glasig dünsten. nacheinander Mehl, Fond, milch und Sahne einrühren. 15-20 Minuten unter Rühren kochen. nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest garen.

3. Erbsen aus den Schoten palen, in kochendem Salzwasser 2 Minuten garen, abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. Kresse vom Beet und Schnittlauch in Röllchen schneiden.

4. Fleisch herausnehmen, ruhen lassen. Sauce mit Salz, Pfeffer, Muskat, Senf und Zitronensaft würzen. Fleisch in Scheiben schneiden, mit Fleischsaft und Erbsen in die Sauce geben, mit Kresse und Schnittlauch bestreuen und mit nudeln servieren.